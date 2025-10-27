Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,39 EUR.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 9,39 EUR abwärts. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,38 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.926 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 31,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 22,69 Prozent sinken.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,696 EUR je Aktie aus.

