Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 9,55 EUR zu.

Das Papier von Stellantis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 9,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 9,64 EUR. Bei 9,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 89.383 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 23,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 EUR aus.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,696 EUR fest.

