Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 9,45 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,45 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 9,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,50 EUR. Bisher wurden heute 6.147 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,55 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,696 EUR in den Büchern stehen haben wird.

