Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,9 Prozent auf 9,14 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 9,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 9,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.343 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 20,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,144 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,696 EUR je Aktie aus.

