Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus Stellantis

Kurs der Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 10,1 Prozent auf 8,73 EUR abwärts.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 10,1 Prozent bei 8,73 EUR. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,63 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,32 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 611.944 Aktien.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 57,58 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,696 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

