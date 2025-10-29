DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nokia 870737 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Fokus

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zeigt sich am Mittag gestärkt

29.10.25 12:04 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Stellantis zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 9,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,88 EUR 0,20 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 9,88 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 9,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 92.614 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 39,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 EUR an.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,696 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie dennoch stärker: Opel-Testzentrum muss neuen Betreiber finden

Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier

Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen