Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Stellantis zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 9,88 EUR.

Die Stellantis-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 9,88 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 9,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 92.614 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 39,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 EUR an.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,696 EUR je Stellantis-Aktie.

