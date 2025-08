Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag billiger

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 79,06 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 79,06 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,80 EUR ab. Bei 79,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 8.294 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 58,11 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

