Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 83,38 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,38 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 83,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.484 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 49,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,46 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 7,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,71 EUR je Symrise-Aktie.

