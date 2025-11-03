Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minus
Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 71,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 71,40 EUR nach. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,06 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.867 Symrise-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 111,60 EUR erreichte der Titel am 01.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 56,30 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 71,06 EUR am 03.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,48 Prozent sinken.
Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,84 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,63 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen