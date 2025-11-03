DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,69 -0,6%Gold3.998 -0,1%
So bewegt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minus

03.11.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 71,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
71,80 EUR -0,50 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 71,40 EUR nach. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,06 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.867 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,60 EUR erreichte der Titel am 01.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 56,30 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 71,06 EUR am 03.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,48 Prozent sinken.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,84 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
