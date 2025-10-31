Symrise Aktie News: Symrise gibt am Freitagnachmittag ab

Symrise im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 72,02 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 72,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 71,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,14 EUR. Bisher wurden heute 122.807 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2024 auf bis zu 111,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,88 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,84 EUR aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

