Symrise Aktie
Marktkap. 11,23 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin kappte am Dienstagabend in seinem Resume des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz etwas seine Wachstumsschätzungen für den Aromenhersteller./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,80 €
|Abst. Kursziel*:
36,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
76,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,36%
|
Analyst Name:
Edward Hockin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
