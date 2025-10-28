DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 -0,1%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.449 +0,5%Euro 1,1632 -0,2%Öl 64,54 +0,1%Gold 3.993 +1,3%
Symrise Aktie

Marktkap. 11,23 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr
Symrise Overweight
Symrise AG
76,44 EUR -0,24 EUR -0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin kappte am Dienstagabend in seinem Resume des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz etwas seine Wachstumsschätzungen für den Aromenhersteller./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,80 €		 Abst. Kursziel*:
36,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
76,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,36%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:01 Symrise Equal Weight Barclays Capital
08:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Symrise Buy UBS AG
28.10.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Schwaches Umsatzwachstum Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 69 Euro - 'Underperform'
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Rot
finanzen.net Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX nachmittags steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX steigt nachmittags
TraderFox Stocks in Action: RWE, Süss Microtec, Nordex, Bechtle und Symrise.
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
EQS Group EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Correction of a release from 23/09/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Symrise announces successful placement of €800 million bond
EQS Group EQS-News: Symrise Receives Inaugural Investment Grade Credit Ratings from S&P Global and Moody’s
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
