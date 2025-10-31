Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 72,26 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 72,26 EUR ab. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 72,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 54.470 Stück.

Am 31.10.2024 markierte das Papier bei 111,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 54,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 72,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,84 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,63 EUR je Aktie belaufen.

