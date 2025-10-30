DAX24.082 -0,2%Est505.669 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,26 -1,0%Gold3.968 +0,6%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Aktie im Fokus

Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Minus

30.10.25 12:04 Uhr
Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 73,06 EUR abwärts.

Aktien
Symrise AG
73,30 EUR -0,20 EUR -0,27%
Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 73,06 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 72,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.329 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 113,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 55,28 Prozent Luft nach oben. Bei 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 0,90 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

