Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 74,84 EUR.
Um 15:52 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 74,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 74,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294.391 Symrise-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 54,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 3,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,84 EUR für die Symrise-Aktie aus.
Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
