Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Minus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 75,36 EUR ab.

Die Symrise-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 75,36 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 75,22 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 143.938 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 3,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,84 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,63 EUR je Aktie.

