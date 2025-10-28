Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 76,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,3 Prozent auf 76,90 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 75,18 EUR. Bei 75,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 458.251 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 115,55 EUR. Gewinne von 50,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,85 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 95,44 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

