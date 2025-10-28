DAX24.263 -0,2%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,58 -1,8%Gold3.902 -2,2%
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagvormittag tief südwärts

28.10.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagvormittag tief südwärts

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 75,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
77,00 EUR -3,02 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 6,1 Prozent auf 75,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 75,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,70 EUR. Bisher wurden heute 92.769 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 115,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 34,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,03 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 95,44 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,64 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
10:11Symrise BuyWarburg Research
10:06Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
10:01Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:11Symrise BuyWarburg Research
10:01Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:06Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

