Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagvormittag tief südwärts

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 75,44 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 6,1 Prozent auf 75,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 75,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,70 EUR. Bisher wurden heute 92.769 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 115,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 34,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,03 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 95,44 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,64 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren gekostet

Symrise-Aktie verliert: Beteiligung an US-Biotech-Spezialisten Cellibre

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor einem Jahr eingebracht