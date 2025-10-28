Symrise Aktie News: Symrise fällt am Dienstagmittag

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,0 Prozent auf 77,08 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 77,08 EUR. Bei 75,18 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 75,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 291.963 Symrise-Aktien.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 115,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 49,91 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 95,44 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

