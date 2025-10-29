DAX24.274 ±-0,0%Est505.724 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kursverlauf

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag südwärts

29.10.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 75,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 75,90 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,72 EUR nach. Bei 76,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.644 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 34,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,40 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2025 erreicht. Abschläge von 4,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 95,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

