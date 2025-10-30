Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag gestärkt
Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 74,42 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 74,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.248 Symrise-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,45 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2024. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 34,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,71 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,84 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,63 EUR je Aktie belaufen.
