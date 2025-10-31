DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,70 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kursverlauf

Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag nahe Nulllinie

31.10.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Symrise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 73,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,50 EUR -0,38 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,44 EUR an der Tafel. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,50 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 73,14 EUR. Bei 73,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.027 Stück gehandelt.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,38 EUR am 30.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 1,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,84 EUR je Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen

Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Symrise-Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von UBS AG

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
29.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen