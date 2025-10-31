Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Symrise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 73,44 EUR.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,44 EUR an der Tafel. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,50 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 73,14 EUR. Bei 73,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.027 Stück gehandelt.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,38 EUR am 30.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 1,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,84 EUR je Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

