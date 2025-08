Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 80,52 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 80,52 EUR. Bei 80,52 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,80 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 235.399 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 35,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.07.2025 Kursverluste bis auf 77,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,80 Prozent.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,11 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,73 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

