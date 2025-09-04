Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,54 EUR zu. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,56 EUR aus. Bei 81,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 4.329 Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.07.2025 (77,46 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,00 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,71 EUR fest.

