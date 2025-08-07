Symrise Aktie News: Symrise macht am Freitagvormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 80,42 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 80,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 80,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,20 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.027 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.07.2025 (77,46 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 3,68 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,11 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

