Kurs der Symrise

Symrise Aktie News: Symrise steigt am Dienstagmittag

09.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 83,04 EUR.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 83,04 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,82 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.277 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 50,53 Prozent Luft nach oben. Am 31.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 7,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

