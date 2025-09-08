Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag gefragt

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 83,26 EUR.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 83,26 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 83,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,10 EUR. Zuletzt wechselten 6.528 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 50,13 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,46 EUR am 31.07.2025. Abschläge von 6,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,00 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,71 EUR je Aktie belaufen.

