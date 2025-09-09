Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Symrise

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 82,52 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 82,52 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,92 EUR aus. Bei 81,94 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.376 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,46 EUR am 31.07.2025. Mit Abgaben von 6,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

