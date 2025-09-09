Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 81,84 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 81,84 EUR nach. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 81,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,94 EUR. Zuletzt wechselten 128.573 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,74 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 5,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

