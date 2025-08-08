Symrise Aktie News: Symrise gibt am Montagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,14 EUR ab.

Die Symrise-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 79,14 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 79,10 EUR. Mit einem Wert von 80,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 77.998 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Gewinne von 57,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,46 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

