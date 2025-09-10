Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 81,34 EUR.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 81,34 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 81,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.674 Symrise-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 53,68 Prozent wieder erreichen. Am 31.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 5,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,00 EUR aus.
Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 EUR je Symrise-Aktie belaufen.
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
