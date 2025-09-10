DAX23.649 +0,1%ESt505.373 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,45 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag fester

11.09.25 09:25 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 81,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
80,44 EUR -0,72 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 81,34 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 81,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.674 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 53,68 Prozent wieder erreichen. Am 31.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 5,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,00 EUR aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Symrise-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bildquellen: Symrise

mehr Analysen