DAX24.206 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,80 +1,4%Dow44.705 +0,6%Nas21.724 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,32 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag nahe Nulllinie

13.08.25 16:09 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Symrise zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Symrise-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 78,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
78,98 EUR 0,44 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 78,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 79,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 78,30 EUR. Bei 78,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 43.673 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,07 Prozent hinzugewinnen. Am 31.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,43 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,00 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Symrise-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Symrise-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen