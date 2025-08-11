Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Symrise-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 78,58 EUR.

Die Symrise-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 78,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 79,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 78,30 EUR. Bei 78,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 43.673 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,07 Prozent hinzugewinnen. Am 31.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,43 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,00 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

