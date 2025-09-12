DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.843 ±0,0%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,30 +0,6%Gold3.683 +1,1%
Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit KursVerlusten

15.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 79,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
79,78 EUR -0,86 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Symrise befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 79,16 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 79,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,58 EUR. Zuletzt wechselten 91.782 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,91 Prozent. Am 31.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 101,89 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
12:56Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12:56Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

