Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 80,08 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 80,08 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,06 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.882 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,27 Prozent.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,70 EUR je Symrise-Aktie.

