Symrise Aktie News: Symrise am Mittag schwächer

16.09.25 12:06 Uhr

16.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 77,90 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 77,90 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 77,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.070 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 0,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,89 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro

Symrise-Aktie dennoch tiefer: S&P und Moody’s bestätigen Investment-Grade-Rating

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

