Kurs der Symrise

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

22.08.25 12:05 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
83,50 EUR 0,36 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 83,52 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,66 EUR aus. Bei 83,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.719 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 7,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

