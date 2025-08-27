DAX23.952 -0,4%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
Profil
Aktienkurs im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag seitwärts

29.08.25 12:05 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag seitwärts

Die Aktie von Symrise hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 82,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,50 EUR 0,06 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,64 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 82,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 82,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,32 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.911 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 77,46 EUR fiel das Papier am 31.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,00 EUR an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

