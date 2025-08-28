Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 82,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 82,70 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,86 EUR an. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 82,32 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,32 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 5.468 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy