Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 80,42 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 80,42 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,50 EUR zu. Mit einem Wert von 77,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 160.447 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.07.2025 Kursverluste bis auf 77,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,68 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,20 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

