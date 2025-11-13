T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 214,30 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 214,36 USD. Bei 212,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 103.362 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 22,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 199,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.10.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,06 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

