TABELLE/US-Automobilabsatz - 4. Quartal 2025
Werte in diesem Artikel
===
4. Quartal 2025 2024 Veränderung
gg Vorjahr
STELLANTIS/FCA 332.321 320.743 +4%
GENERAL MOTORS 703.001 755.160 -6,9%
TOYOTA 652.195 603.104 +8,1%
HONDA 332.578 367.362 -9,5%
HYUNDAI 223.337 226.308 -1,3%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
===
January 05, 2026 13:41 ET (18:41 GMT)
