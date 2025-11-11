TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,00 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 6,04 EUR. Bei 5,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 176.652 Aktien.

Am 02.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 125,83 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 2,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 11,93 EUR.

Am 21.10.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 189,48 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 168,68 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 10.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Teamviewer: KI-Angebot als Hoffnungsträger

So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein