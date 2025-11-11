TeamViewer Aktie News: TeamViewer tritt am Vormittag auf der Stelle
Die Aktie von TeamViewer hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,97 EUR.
Mit einem Kurs von 5,97 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,00 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,94 EUR ab. Bei 5,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 58.545 TeamViewer-Aktien umgesetzt.
Am 02.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 126,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 5,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,35 Prozent.
Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,93 EUR je TeamViewer-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 189,48 Mio. EUR gegenüber 168,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
