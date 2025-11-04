DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.369 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1481 -0,4%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Dienstagabend schwächer

04.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 449,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
390,80 EUR -16,20 EUR -3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 449,62 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 446,35 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 454,58 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.650.356 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. 8,65 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 214,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 291,50 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.10.2025. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2027 auf 3,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

