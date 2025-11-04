Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 455,53 USD ab.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 455,53 USD abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 447,70 USD. Bei 454,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 3.597.606 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 214,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,50 USD.

Am 22.10.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,57 Prozent auf 28,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,12 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

