Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Das Papier von Tesla legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 470,65 USD. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 470,96 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 455,98 USD. Bisher wurden heute 3.895.043 Tesla-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 214,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 291,50 USD.

Am 22.10.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,66 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

