Aktienentwicklung

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Abend nordwärts

03.11.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 466,60 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
404,70 EUR 16,05 EUR 4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 466,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 474,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 455,98 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 13.510.845 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 4,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 214,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 117,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com

