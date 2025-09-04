Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,8 Prozent auf 354,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,8 Prozent auf 354,82 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 355,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.215.475 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 210,57 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,78 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 USD je Tesla-Aktie belaufen.

