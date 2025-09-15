Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 415,91 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 415,91 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 417,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 414,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.689.207 Tesla-Aktien umgesetzt.
Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 17,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 212,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,00 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,38 USD.
Am 23.07.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,78 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Mrd. USD gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,71 USD in den Büchern stehen haben wird.
