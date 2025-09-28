Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 442,92 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 442,92 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 450,98 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 444,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 13.640.055 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 10,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Mit Abgaben von 52,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,78 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Mrd. USD gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

