Aktienkurs aktuell

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

25.08.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 337,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
291,50 EUR 4,00 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 337,20 USD. Die Tesla-Aktie sank bis auf 335,03 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 339,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.100.500 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 202,60 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 39,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,38 USD je Tesla-Aktie an.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,78 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

